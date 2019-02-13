|Сельский историко-краеведческий музей «Жили-были» был открыт в 2018 году в Брейтовском районе, в селе Прозорово при храме. Идейным вдохновителем сбора коллекции выступил протоиерей отец Анатолий Денисов. На сегодняшний день коллекция музея составляет более тысячи экспонатов, рассказывающих об истории развития поселения.
– Эксперты отмечают в Ярославском регионе более высокую, чем в среднем по России, динамику роста независимого музейного сектора, – сказала директор департамента туризма области Юлия Рыбакова. – Коллекции негосударственных музеев рассказывают о быте, традициях, культуре Ярославской земли, что, безусловно, представляет интерес для туристов и позволяет разнообразить туристические программы. Ассоциация менеджеров культуры выбрала нашу область для реализации федерального проекта, объединяющего негосударственные музеи. Он предполагает активное вовлечение частных музеев региона в культурные сценарии и новые туристические маршруты.
Сельский музей «Жили-были» находится по соседству с Троице-Михайловским храмом 1810 года постройки в старинном селе Прозорово, в восемнадцати километрах по дороге от Брейтова. Храм и музей дополняют друг друга, формируя особое историческое пространство села, впервые упомянутого в летописях в далеком 1408 году.
Сейчас внутреннее пространство музея разделено на несколько тематических зон. В музыкальной гостиной собрана коллекция гармошек, баянов, аккордеонов, балалаек – более полусотни музыкальных инструментов. Многие из них действующие.
Отдельное место в музее выделено для комнаты боевой славы. Здесь бережно хранятся газеты и письма времен Великой Отечественной войны, предметы солдатского обмундирования, несколько фотокамер и коллекций значков.
В комнате деревенского быта гости Брейтовского района смогут увидеть кухонный инвентарь, привычный для деревенской жизни в прошлом. Среди экспонатов – самовары и глиняная посуда, фонари и утюги, чугуны и ухваты, кадки и ушаты, коллекции стеклянных изделий.
В ткацкой комнате можно узнать о том, что в XVII веке Брейтовская земля была ткацким центром, где осуществлялось около двадцати видов профильных работ.
В планах протоиерея Анатолия Денисова – создание дома-музея мологского быта.
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