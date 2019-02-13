​12 февраля на выездном заседании Госсовета в Казани обсуждали в том числе реформу в сфере обращения с отходами.



Президент России Владимир Путин отметил, что ярославский опыт по решению проблемы мусора можно тиражировать в других регионах страны. Глава государства подчеркнул, что ответственность должна быть распределена между муниципалитетами, органами власти субъектов РФ, управляющими компаниями и региональными операторами, и в этом отношении в Ярославской области проведена хорошая работа.



Напомним, наш регион одним из первых включился в процесс создания новой, современной, экологически безопасной системы обращения с отходами и работает по всем направлениям, обозначенным Правительством России. С сентября начал свою деятельность единый региональный оператор в этой сфере ООО «Хартия». Проводится модернизация территориальной схемы сбора и утилизации мусора, объектов его сортировки и захоронения, идет обновление бункерного и транспортного парка, внедряется система раздельного сбора отходов. При этом удалось сохранить плату за предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО одной из самых низких в стране.



За 5 месяцев работы регоператора в муниципальных образованиях обустроено 57 новых контейнерных площадок, установлено более 5,5 тысячи новых контейнеров и бункеров. Полностью заменен контейнерный парк в Ярославле, Ростове, Некрасовском районе и Брейтове. Закуплено 70 единиц специализированной техники, отвечающей стандартам «Евро-4» и «Евро-5», оборудованной системой ГЛОНАСС. Помимо этого, для сбора и вывоза ТКО привлечено более 160 машин.



Кроме того, региональным оператором создан мусоросортировочный комплекс на территории полигона ТКО «Селиваново» в Угличском районе. Прорабатывается проект по организации на территории полигона «Скоково» участка для компостирования отходов. Это позволит на 30 – 35 процентов снизить объемы захоронения за счет переработки органических фракций.



Также в 2019 году планируется открыть две мобильные и три стационарные сортировочные станции.



Фото: http://www.kremlin.ru