​Председатель общественного Совета отцов Ярославской области Алексей Таганов и начальник регионального управления МЧС России Олег Бочаров подписали соглашение о сотрудничестве своих организаций. Документ определяет направления работы сторон по усилению детской безопасности в регионе.



– Наши совместные рейды уже доказали свою эффективность, – отметил Алексей Таганов. – Летом мы выявляли места несанкционированного купания, в зимний период выходили на лед, где также могли пострадать дети, проверяли места массового пребывания людей, аттракционы, посещали семьи, оказавшиеся в трудной ситуации, для профилактики гибели детей на пожарах. Эта работа теперь будет носить более системный характер и распространится на всю область.



Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин отметил, что участие сотрудников МЧС в контрольных рейдах облегчает работу общественного совета. За полгода были проведены десятки проверок, по их результатам в органы государственной власти и местного самоуправления, прокуратуры, правоохранительные и контролирующие органы направлено 39 требований об устранении выявленных нарушений.



Олег Бочаров поблагодарил общественников за неравнодушие к проблемам детской безопасности.



В рамках сотрудничества проходит «Месяц безОпасности», в ходе которого общественники и сотрудники ведомства учат детей правильному обращению с огнем, пиротехникой, рассказывают о последствиях выхода на лед.



Сегодня также состоялось заседание Совета отцов. Эта общественная организация при уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области создана в июне прошлого года. В ее активе – 51 человек. Подразделения совета созданы в 141 образовательном учреждении региона.



Сейчас Совет отцов готовится к проведению акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы», ориентированной на сдачу норм комплекса ГТО.