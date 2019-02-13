​13 февраля, в день 250-летия со дня рождения баснописца Ивана Крылова, в Ярославской областной детской библиотеке имени И.А. Крылова состоялся первый в ее истории видеомост – с Центральной детской библиотекой имени И.А. Крылова города Орла. Детские театральные студии по обе стороны экрана демонстрировали постановки по мотивам басен, делились знаниями об их авторе, его времени.​



Видеомост – одно из центральных событий первой всероссийской акции «День влюбленных в Крылова», которая проходит с 11 по 17 февраля. Инициатор проекта – Ярославская детская библиотека имени И.А. Крылова. В мероприятие включилось около 400 маленьких и больших библиотек, школ, культурных центров из всех регионов.



Ход акции отражается в специально созданной группе «ВКонтакте» «День влюбленных в Крылова» (https://vk.com/event176529756), где любители словесности делятся любопытными фактами об уникальной личности писателя и судьбе его стихотворных притч, а также публикуют материалы и фото событий, которые в рамках проекта проходят в разных уголках нашей страны.



– Акция «День влюбленных в Крылова» получила широкий отклик у детских библиотек. Это следствие того, что они не только сохраняют и продолжают лучшие традиции в деле популяризации детского чтения, но и внедряют свои идеи и инновации в интернет-пространстве, активно используют цифровые технологии, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.



В программе «Дня влюбленных в Крылова» – рассказы о великом русском поэте и его истории успеха, театрализованные беседы, литературные викторины, развернутые выставки, мастер-классы, веселые и познавательные игры.



Сегодня в России и на постсоветском пространстве насчитывается 15 библиотек имени Ивана Крылова. Областная детская библиотека им. И.А. Крылова в Ярославле – старейшая среди них. В 2018 году ей исполнилось 100 лет.