|Ярославскую область посетил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. Он принял участие в совещании оперативного штаба по решению вопросов перехода на цифровое эфирное телевещание, которое состоялось 11 февраля.
– Отключение аналогового вещания в Ярославской области прошло благополучно. Мы оцениваем степень готовности жителей региона к переходу как крайне высокую, – отметил Алексей Волин. – Наша самая главная задача – чтобы большинство граждан нашей страны перехода не заметило для себя вообще.
По словам Алексея Волина, фиксируется резкий спад звонков на горячую линию, причем это касается не только Ярославской области, но и всей страны. Уже вчера обращений было меньше, чем в понедельник. С 30 января на региональную линию поступило 662 звонка. При этом большинство звонков касается технической части и помощи волонтеров.
По федеральному бесплатному номеру 8-800-220-20-02 можно задать все интересующие вопросы, а также подать заявку на волонтерскую помощь. Всего с начала работы региональной линии, 30 января, поступило 385 заявок, из которых 283 уже отработаны. В процессе задействованы 118 добровольцев из всех муниципальных образований.
Помимо совещания, Алексей Волин вместе с заместителем председателя Правительства Ярославской области Екатериной Троицкой посетил отделение Почты России в городе Ярославле, а также филиал в селе Сарафоново.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
08:00
41 просмотров
2019.02.14 Предприятия Ярославской области представили свои товары на 26-й международной выставке «Продэкспо»2019.02.14 Содержание контейнерных площадок – зона ответственности органов местного самоуправления2019.02.14 Пациенты туберкулезного отделения Даниловской ЦРБ по-прежнему будут получать лечение на базе районной больницы2019.02.14 Три района получат субсидии на благоустройство в рамках областной программы по развитию сельских территорий2019.02.14 Рыбинский завод «Вымпел» продолжит производство судов «Комета» для Азово-Черноморского бассейна