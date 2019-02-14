​Ярославскую область посетил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. Он принял участие в совещании оперативного штаба по решению вопросов перехода на цифровое эфирное телевещание, которое состоялось 11 февраля.



– Отключение аналогового вещания в Ярославской области прошло благополучно. Мы оцениваем степень готовности жителей региона к переходу как крайне высокую, – отметил Алексей Волин. – Наша самая главная задача – чтобы большинство граждан нашей страны перехода не заметило для себя вообще.



По словам Алексея Волина, фиксируется резкий спад звонков на горячую линию, причем это касается не только Ярославской области, но и всей страны. Уже вчера обращений было меньше, чем в понедельник. С 30 января на региональную линию поступило 662 звонка. При этом большинство звонков касается технической части и помощи волонтеров.



По федеральному бесплатному номеру 8-800-220-20-02 можно задать все интересующие вопросы, а также подать заявку на волонтерскую помощь. Всего с начала работы региональной линии, 30 января, поступило 385 заявок, из которых 283 уже отработаны. В процессе задействованы 118 добровольцев из всех муниципальных образований.



Помимо совещания, Алексей Волин вместе с заместителем председателя Правительства Ярославской области Екатериной Троицкой посетил отделение Почты России в городе Ярославле, а также филиал в селе Сарафоново.