|14 – 15 февраля делегация Ярославской области работает на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Возглавляет ее губернатор Дмитрий Миронов. В мероприятиях форума также участвуют председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко и его заместитель Максим Авдеев.
– Российский инвестиционный форум – важная площадка, на которой Ярославская область проведет переговоры с ключевыми партнерами и наметит основные направления дальнейшей работы по улучшению делового климата в регионе, – рассказал Дмитрий Миронов. – Мы уверены, что работа на этой площадке будет способствовать дальнейшему развитию кооперационных связей с крупными отраслевыми компаниями, укреплению сотрудничества с другими субъектами РФ. Это позволит Ярославской области и дальше оставаться в лидерах по темпам развития промышленности.
Глава региона также добавил, что привлечение инвестиций, развитие бизнеса и промышленного потенциала – ключевая задача, поставленная Президентом страны и отраженная в национальных проектах.
В этом году деловая программа форума строится вокруг трех ключевых тем-блоков: деловой климат России, региональная политика и новая социальная повестка. Делегация Ярославской области примет участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее», а также в ряде стратегических сессий и дискуссий. В рамках форума предполагается подписание соглашений с партнерами региона, проведение переговоров с крупными российскими компаниями.
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