​В рамках масленичной недели с 3 по 10 марта в Ярославле во второй раз пройдет гастрономический фестиваль. В нем примут участие порядка 30 поваров. Они представят современное видение масленичного меню, адаптированного к формату уличной еды. Также на фестивале пройдут мастер-классы от шеф-поваров.



– Гастрономический фестиваль является ярким дополнением насыщенной программы «Яркой Масленицы», – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Второй год подряд мы работаем над формированием нового восприятия уличной еды: нестандартные для фастфуда блюда, приготовленные из местных продуктов, на глазах у покупателей, в удобной упаковке. Мы поддерживаем наших производителей, в активе которых на сегодня есть 15 собственных брендов. В прошлом году жители и гости города высоко оценили фестиваль, поэтому мы решили провести его еще раз. Нам важно, чтобы туристам была предоставлена возможность получить уникальное гастрономическое впечатление от региональной кухни.



В Ярославле гастрономический фестиваль развернется в двух местах: на Первомайском бульваре и на Советской площади. Разделение тематическое – на главной площади города будут представлены рестораны с традиционным масленичным меню: разнообразные блины и выпечка, горячие напитки. А гастроэнтузиасты и специалисты уличной еды расположатся на бульваре у театра им. Волкова. В 2018 году они угощали хот-догами с ростовским луком и мясным рулетом с рубленой говядиной от ярославских фермеров, фалафелем в лаваше, блинчиками из овсяной, рисовой и кукурузной муки на кокосовом молоке, фирменными блинами с томленной в печи уткой, брусничным соусом и хреном. Меню этого года станет сюрпризом для посетителей фестивальной площадки.