​14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Миронова с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. В переговорах также приняли участие председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко и его заместитель Максим Авдеев. Обсуждался, в частности, вопрос реализации на территории региона национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



– Я с большой теплотой отношусь к Ярославской области, мы очень плотно взаимодействуем, и у нас большие совместные планы по реализации нацпроекта, – сказал Евгений Дитрих. – Регион идет в ногу со всеми: программы выполнения дорожного плана составлены, согласованы, утверждены. В ближайшее время после утверждения порядка распределения трансфертов на заседании Правительства России до региона будут доведены средства. Вы должны быть готовы оперативно провести торги, определить подрядчиков и как можно скорее приступать к ремонтным работам, чтобы провести их в климатически благоприятный период.



– Для нас очень важно реализовать проект в срок, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Уверен, в тесном сотрудничестве с министерством мы реализуем все намеченные планы.



Из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году на территории региона планируется привести в нормативное состояние не менее 110 километров дорог областного и местного значения. В том числе 40 километров – в границах Ярославской агломерации, в которую входят Ярославль, частично Ярославский и Тутаевский районы. В общей сложности на это будет потрачено более 2,7 миллиарда рублей: 1,7 миллиарда – федеральные средства и 1 миллиард – финансирование из регионального и местных бюджетов.



Справка



В 2018 году благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 30 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 82 километра, установлено девять светофорных объектов. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превысило финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта направлено из регионального бюджета и 120 миллионов – из муниципальных. Таким образом, итоговое финансирование проекта в этом году составило практически полтора миллиарда рублей.



В 2017 году на проект «Безопасные и качественные дороги» было выделено 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.​