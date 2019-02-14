​14 февраля в Сочи губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников подписали план мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества в рамках соглашения, заключенного сторонами в августе прошлого года. Документ направлен на укрепление взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и других сферах на 2019 – 2022 годы.



– Сейчас партнерские отношения между Ярославской областью и Севастополем динамично развиваются, – отметил Дмитрий Миронов. – Один из самых успешных примеров нашего сотрудничества – работа морского пассажирского судна «Комета», выпущенного рыбинским судостроительным заводом «Вымпел», которое с прошлого года курсирует по Черному морю. В прошлом оно пользовалось популярностью у жителей и гостей Крымского полуострова. В этом году «Вымпел» планирует построить еще два таких скоростных пассажирских судна. Кроме того, в рамках заключенных между нашими регионами соглашений увеличиваются поставки дорожной техники в Крым, приборов, лакокрасочной продукции, лекарств, медицинского оборудования, ведется реконструкция энергетических предприятий полуострова.



Дмитрий Овсянников сообщил, что Севастополь готовится предоставить в аренду судостроительному предприятию дополнительную площадку в районе морского порта.



– Проект, связанный с развитием компании «Вымпел» на территории Севастополя, получит продолжение, – сказал Дмитрий Овсянников. – Это уже второй этап передачи производственных площадей для завода. В прошлом году была предоставлена база в Камышовой бухте. И мы, конечно, делаем ставку на развитие компании «Вымпел» именно в Севастополе, на достройку судов, строительство новых объектов. Это для нас является одним из серьезных элементов взаимодействия с Ярославской областью.



В числе важных направлений сотрудничества между регионами также торговля, инвестиции, промышленность, строительство и жилищно-коммунальный сектор, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, транспорт, туризм, культура и молодежная политика.



В частности, в рамках торгово-экономического сотрудничества состоятся бизнес-миссии, конгрессно-выставочные мероприятия, предусмотрены разработка совместных проектов и взаимодействие по развитию кооперации между предприятиями и организациями.



В сфере агропромышленного сектора запланировано проработать вопросы поставок в Севастополь продукции таких ярославских производителей, как фабрика «Собрание», ЗАО «Атрус», консервный завод «Поречский», кофе-цикорный комбинат «Аронап», филиал ООО «ПК «Балтика» – пивзавод «Ярпиво», птицефабрика «Волжанин».