​В рамках областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» в этом году будут обустроены спортивная площадка в поселке Шестихино Некоузского района и детская игровая площадка в селе Шопша Гаврилов-Ямского района, а также восстановлен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в деревне Прусово Ярославского района.



Такое решение принято 14 февраля на заседании региональной конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований, реализующих проекты с участием граждан, проживающих в сельской местности.



– Программа благоустройства в сельской местности по инициативе граждан действует в Ярославской области уже второй год, – сообщил заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка региона Сергей Камышенцев. – В 2019 году на эти цели предусмотрено 1 миллион 376 тысяч рублей, из них почти 600 тысяч – средства федерального бюджета и порядка 250 тысяч – областные деньги. Также будем привлекать внебюджетные источники финансирования в объеме порядка 500 миллионов рублей.