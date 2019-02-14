|В рамках областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» в этом году будут обустроены спортивная площадка в поселке Шестихино Некоузского района и детская игровая площадка в селе Шопша Гаврилов-Ямского района, а также восстановлен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в деревне Прусово Ярославского района.
Такое решение принято 14 февраля на заседании региональной конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований, реализующих проекты с участием граждан, проживающих в сельской местности.
– Программа благоустройства в сельской местности по инициативе граждан действует в Ярославской области уже второй год, – сообщил заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка региона Сергей Камышенцев. – В 2019 году на эти цели предусмотрено 1 миллион 376 тысяч рублей, из них почти 600 тысяч – средства федерального бюджета и порядка 250 тысяч – областные деньги. Также будем привлекать внебюджетные источники финансирования в объеме порядка 500 миллионов рублей.
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