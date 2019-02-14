|По результатам планового осмотра здание туберкулезного отделения Даниловской районной больницы признано аварийным. Объект построен более 150 лет назад. Особенно изношены межэтажные перекрытия и несущие стены. Чтобы не подвергать жизнь пациентов опасности, принято решение прекратить эксплуатацию здания.
– В дневном отделении находится 10 коек, – сообщил главный врач Даниловской ЦРБ Кирилл Галочкин. – В год у нас порядка 104 случаев. На время закрытия здания будет работать кабинет фтизиатра с отдельным входом. Наши пациенты по-прежнему будут получать лечение.
При необходимости круглосуточного наблюдения пациентов будут доставлять в областную туберкулезную больницу.
– Медучреждение к приему таких пациентов готово, – подчеркнул заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – Но обычно амбулаторного наблюдения бывает достаточно.
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