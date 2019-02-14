​14 февраля в Правительстве области прошло совещание, посвященное организации деятельности в сфере обращения с отходами. Мероприятие было организовано в режиме видеоконференции. Участие в обсуждении приняли представители администраций муниципальных образований, единого регоператора ООО «Хартия», департамента госжилнадзора, инспекции административно-технического надзора, департамента охраны окружающей среды и природопользования.



Главным вопросом стало качество содержания контейнерных площадок. В соответствии с федеральным законодательством это зона ответственности органов местного самоуправления.



– В зимний период от граждан поступает много претензий к содержанию контейнерных площадок в муниципальных образованиях, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Часто подъездные пути к ним недостаточно очищены от снега, в связи с чем мусоровозы не могут добраться к контейнерам. Это ведет к срыву графика вывоза отходов. Кроме того, много сигналов и по уборке прилегающей к контейнерам территории. Напомним, что содержание мест накопления ТКО, как и определение схемы размещения таких мест, – зона ответственности органов местного самоуправления.



Наибольшее количество жалоб – от жителей Рыбинского, Некрасовского, Даниловского районов и Тутаева. Получаемые от граждан сигналы оперативно отрабатываются. Отмечено, что часть проблемных вопросов по предоставлению услуги по обращению с ТКО возникает в случаях, когда управляющие компании не заключают прямых договоров с регоператором.



В ходе совещания отметили опыт Угличского района, где реестр контейнерных площадок размещен в открытом доступе на сайте администрации.



Особое внимание также было уделено необходимости более активной разъяснительной работы с населением и со стороны органов местного самоуправления, и со стороны единого регионального оператора. В случае если нарушен график вывоза мусора, граждане могут обращаться по телефонам контактных центров компании ООО «Хартия»: 8 (4852) 233-800, 8 (4852) 207-202. По вопросам содержания контейнерных площадок или необходимости переноса их местонахождения – в местную администрацию.



Участники заседания проанализировали ход создания инфраструктуры для раздельного сбора и накопления ТКО. В настоящий момент в Ярославской области уже установлено 324 спецконтейнера, 15 из которых – в Брейтовском районе, 42 – в Тутаевском и 51 – в Угличском, остальные – в Ярославле.



– Чтобы система была более удобной и понятной для жителей региона, контейнерные площадки для раздельного сбора мусора оборудованы специальными информационными табличками, – сообщил представитель ООО «Хартия» Алексей Бишанов. – Параллельно с процессом установки контейнеров мы проводим в образовательных учреждениях региона занятия, посвященные раздельному сбору мусора.



Оранжевые контейнеры, оборудованные специальными информационными табличками, предназначены для сбора бумаги, стекла, пластика и металла. В ближайшей перспективе системой раздельного сбора отходов будет охвачен весь регион. Напомним, что согласно поручению Президента РФ Владимира Путина к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку.