|В эти дни в Москве проходит международная выставка «Продэкспо-2019». В форуме принимают участие 2442 предприятия из 69 стран. Ярославскую область представляют ЗАО «Атрус», ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап», ООО «Угличская птицефабрика», «АгриВолга», ООО «Лесная сказка» и ООО «Переславский завод минеральных вод».
Продукция этих четырех предприятий удостоена знака «Ярославское качество». Это значит, что она прошла добровольную сертификацию и производители отвечают за качество своего товара. Контроль осуществляется Институтом качества сырья и пищевых продуктов постоянно.
– Участие в форуме такого масштаба дает возможность предприятиям расширить географию поставок продукции, – сказала заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. – А также показать высокий экспортный потенциал Ярославской области, найти новых партнеров, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья.
В первые дни стенды предприятий региона посетили представители Армении, Азербайджана, Болгарии, Китая, Турции и других стран.
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