​Гражданам, которым до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, остается не более 5 лет, органы службы занятости населения Ярославской области предоставляют возможность пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию. Работа организована в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».



– Люди предпенсионного возраста получают уникальную возможность приобрести знания и навыки, востребованные в современных высокотехнологичных сферах деятельности, – подчеркнула директор областного департамента государственной службы занятости населения Лаура Зудина. – Эти меры направлены на недопущение дискриминации граждан в связи с увеличением пенсионного возраста. Мы заинтересованы в том, чтобы жители региона могли продолжать трудовую деятельность как на прежних, так и на новых рабочих местах в соответствии с полученными профессиональными компетенциями.



В настоящее время среди граждан этой категории, ищущих работу, наиболее востребованы такие услуги, как профессиональное обучение, социальная адаптация на рынке труда, психологическая поддержка.



Во всех центрах занятости населения в регионе созданы консультационные пункты, где дают разъяснения по вопросам применения норм трудового законодательства, информацию о госуслугах в сфере занятости, а также о возможности прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования.



Данные об имеющихся в Ярославской области вакансиях для граждан предпенсионного возраста размещены в региональном банке вакансий органов службы занятости населения. Их можно получить при посещении органов службы занятости либо через информационный портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru).