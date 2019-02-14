​14 февраля губернатор Дмитрий Миронов принял участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума «Сочи-2019», которое открыл премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Ключевой темой стала реализация национальных проектов.



– В их показатели сведено все, что предстоит сделать для улучшения жизни людей, обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие 6 лет, – отметил Дмитрий Медведев.



Он напомнил, что в России уже есть успешный опыт реализации национальных проектов, которые были запущены в 2005 году. Этот подход был применен, но гораздо шире, при выполнении майских указов Президента России Владимира Путина 2012 года. В результате улучшены показатели по целому ряду направлений: выросла рождаемость, снизилась смертность, зарплаты работников социальной сферы увеличились, улучшились условия ведения бизнеса. По всей стране создана сеть многофункциональных центров, которые оказывают услуги в удобной для граждан форме.



– Сегодня у нас принципиально новый этап, – сказал премьер-министр. – Речь идет уже не о точечных реформах, а о комплексных решениях, комплексных преобразованиях практически во всех сферах, причем одновременно. Национальные проекты – это единая матрица, в которую мы постарались уложить жизнь всей страны. Скажем прямо, никогда за историю современной России ничего подобного не делалось – такого сложного, масштабного, амбициозного.



Национальные проекты реализуются по шести направлениям: «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура», «Экология», «Жилье и городская среда». Дмитрий Медведев отметил, что об их выполнении будут судить по конкретным показателям, и сообщил, что он лично вместе с коллегами по Правительству планирует постоянно выезжать в регионы для контроля.



– Люди доверяют не красивым презентациям, словам, а тому, что видят своими глазами, что называется, из собственного окна, – подчеркнул премьер. – Проложили дорогу там, где ее не было, построили школу, запустили новые автобусы, новые машины скорой помощи появились, парк благоустроили, набережную сделали – вот это видимые, зримые результаты.



На основе федеральных национальных проектов в Ярославской области разработано 49 региональных проектов. В бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены необходимые ресурсы для их реализации.



– Для успешного выполнения нацпроектов мы разработали в Ярославской области региональные составляющие, – сказал Дмитрий Миронов. – Считаю, что, объединив усилия с федеральным центром и бизнес-структурами, а также представителями гражданского общества, мы сможем решить поставленные задачи и добиться качественного прорыва во всех сферах.



В регионе составлен план мероприятий, так называемая дорожная карта, по реализации нацпроектов. Определены кураторы и руководители направлений, которые будут отслеживать исполнение целевых показателей. Сформированы ведомственные комитеты по реализации каждого из национальных проектов и межфункциональные рабочие группы.