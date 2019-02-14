​14 февраля в Рыбинском театре кукол состоялся показ нового спектакля «Федор Ушаков. Жизнь замечательных людей – для детей». Постановка приурочена к дню рождения великого земляка-флотоводца, который появился на свет 13 февраля 1745 года в селе Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии. Ныне это Рыбинский район.



Историческую тему для новой театральной постановки Рыбинский театр кукол предложил в рамках федерального проекта «Культура малой родины».



– Очень значимо, что учреждения культуры обращаются к истории и героическим личностям, чья малая родина на Ярославской земле, – сказала директор областного департамента культуры Марина Васильева. – Также важно, что о личностях такого масштаба театры рассказывают в доступной и интересной для детей форме. Надеюсь, что, посмотрев спектакль, ребята захотят расширить свои знания о Федоре Ушакове и его подвигах.



Спектакль создан в соавторстве лауреата национальной премии «Золотая маска», режиссера-постановщика Московского театра кукол Натальи Пахомовой и режиссера-постановщика Театра ненормативной пластики (Санкт-Петербург) Максима Пахомова. Специально к спектаклю композитор из Москвы Игорь Волков написал музыку. Планшетных кукол разработала художник-постановщик столичного театра кукол, лауреат национальной премии «Золотая маска» Наталья Мишина.



– Рыбинцы чтят память земляка, легендарного российского флотоводца, причисленного к лику святых, адмирала Федора Ушакова, человека, который многое сделал для укрепления российской державы, – рассказала директор Рыбинского театра кукол Елена Иванова. – Театрализованный приключенческий рассказ с захватывающим сюжетом в легкой и увлекательной форме знакомит маленьких зрителей с историей его жизни, повествует о тяжелых годах русско-турецкой войны на Черном море.



Следующий показ в театре кукол Рыбинска запланирован на 20 февраля.



Справка



Федеральный проект «Культура малой родины» реализуется при поддержке партии «Единая Россия». Он объединяет три целевых проекта: «Местный Дом культуры», «Театры – детям» и «Театры малых городов».



В рамках партийного проекта «Театры – детям» финансовую поддержку на укрепление материально-технической базы, обновление репертуара и популяризацию новых детских постановок с 2017 года получают два кукольных театра – Ярославский и Рыбинский и Ярославский ТЮЗ.



В прошлом году театры получили около пяти с половиной миллионов рублей федеральной и порядка двух миллионов региональной поддержки.



В 2019 году финансирование детских театров Ярославской области с учетом региональной поддержки составит 15,5 миллиона рублей, из них 11 миллионов – средства федерального бюджета.