|14 февраля в ДК имени Добрынина в Ярославле прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня вывода ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан. Были приглашены участники военных действий, родные и близкие погибших, представители органов власти и общественных организаций, школьники.
– Тысячи российских солдат и офицеров проявили мужество, стойкость и отвагу, выполняя свой интернациональный долг, и вошли в историю нашей страны как герои, – сказал, выступая перед собравшимися, заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Многие из них не вернулись домой, отдав свою жизнь при исполнении служебного долга. Низкий поклон им и самые теплые слова благодарности вам – вдовам, родственникам, близким. Среди тех, кто сегодня находится в зале, – непосредственные участники событий тех лет. Каждый из вас и сейчас продолжает служить Отечеству, отдавая свои силы и знания различным сферам деятельности, а также патриотическому воспитанию молодежи. Это чрезвычайно важно для подрастающего поколения и будущего нашей страны. Сегодня в первую очередь мы желаем вам долгих лет жизни, благополучия и мирного неба над головой – всем нам.
В рамках торжественного мероприятия прошло награждение благодарственными письмами губернатора Ярославской области участников военных действий в Афганистане за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
В здании ДК была представлена выставка детских рисунков, посвященная Афганской войне, организованная Международной детской передвижной картинной галереей ЯРО Ассамблеи народов России.
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