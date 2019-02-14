​Муниципальный речной маршрут Ярославль – Толга будет сохранен. Такое решение принято 14 февраля по итогам заседания специально созданной рабочей группы. В ее состав вошли и. о. директора областного департамента транспорта Екатерина Галеева, мэр Ярославля Владимир Волков, представитель Толгского монастыря, главы Дзержинского и Заволжского районов города, представители структурных подразделений, отвечающих за транспортное обслуживание региона.



– Решение однозначно принято: маршрут остается, – сказала Екатерина Галеева. – Департамент транспорта Ярославской области при необходимости готов проработать вопрос о введении для удобства жителей дополнительных остановочных пунктов на межмуниципальном маршруте Ярославль – Константиново. На этих теплоходах также можно добраться до Толги.



В ходе заседания была отмечена необходимость пересмотра тарифа на проезд для пассажиров в сторону увеличения. По словам Екатерины Галеевой, эта вынужденная мера обусловлена ростом стоимости топлива.



– Будем искать золотую середину, исходя из возможностей населения, – подчеркнула она.



Водный транспорт считается одним из дорогих: себестоимость перевозки одного пассажира на внутренних водных линиях значительно выше, чем на наземном транспорте. Утвержденный тариф для населения составляет 29 рублей, в то время как экономически обоснованный – 92 рубля.