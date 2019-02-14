​На базе Ярославского градостроительного колледжа создан региональный сетевой центр, который позволит модернизировать подготовку педагогов и обучающихся в сфере IT. Здесь будут заниматься студенты и преподаватели пяти ярославских средних профессиональных учебных заведений.



– В сферу информационных и коммуникативных технологий с каждым годом требуется все больше кадров, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Такие специальности уже включены в топ-50 наиболее востребованных на рынке труда. Для подготовки высококвалифицированных работников IT-отрасли требуются значительные ресурсы. Именно поэтому было принято решение о создании новой региональной площадки данного направления.



На создание IT-центра было направлено 17 миллионов рублей из федерального бюджета, 7 миллионов – из регионального, полтора миллиона – из внебюджетных источников. Разработаны профильные образовательные программы, их учебно-методическое обеспечение, созданы новейшие сетевые лаборатории, депозитарий, где размещена вся учебно-программная, учебно-методическая и нормативная документация.



В день открытия в новом центре прошла региональная олимпиада по программированию и информатике среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, были организованы экскурсии по новым лабораториям, оснащенным по последнему слову техники, а также презентации и мастер-классы.



В мероприятии приняли участие работодатели региона в сфере IT, руководители профессиональных образовательных организаций, преподаватели цикла IT-направления, студенты.



Кроме того, в этом году на базе колледжа планируется создание первого в Ярославле «Кванториума», что позволит обеспечить непрерывную подготовку специалистов начиная со школьной скамьи.