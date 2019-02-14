​На площадке Российского инвестиционного форума, который сегодня начал свою работу в Сочи, ярославская делегация во главе с губернатором Дмитрием Мироновым провела ряд встреч с руководителями крупных российских компаний.



- Форум такого уровня является очень удобной площадкой по организации максимального количества важных переговоров, – отметил глава региона. – Сегодня в блиц-режиме нам удалось встретиться с руководителями госкорпорации Ростех, компаниями «Норникель», «Новапорт», продвинулись в обсуждении ряда вопросов с АФК «Система», закрепили договоренности с Внешэкономбанком. В ближайшее время по результатам этих встреч будут реализованы новые инвестиционные проекты.



Заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев отметил, что ПАО «ГМК Норникель» заинтересована сегодня в продукции ярославских производителей. В частности, речь идет о поставках для компаний, входящих в группу компаний «Норникель», дорожно-строительной техники и дизель-генераторов.Стороны отметили успешную реализацию программы переселения из районов Крайнего Севера. В Ярославской области созданы благоприятные условия для переселения работников «Норникеля», завершивших свою трудовую деятельность в северных регионах страны.



С корпорацией Ростех обсуждались крупные проекты в области двигателестроения, расширения линейки выпускаемой продукции, внедрения новых информационных технологий. Вместе с АФК Система - совместные проекты в области медицины и сельского хозяйства. С компанией «Новапорт» - развитие аэропорта «Туношна».



- На сегодня под ее управлением уже находятся 16 аэропортов динамика их роста, пассажиропотока показывает, что в своем управлении они достаточно эффективны, поэтому мы безусловно выстроим систему отношений по развитию аэропорта Туношна, – отметил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев.



​На с встрече с председателем Внешэкономбанка Игорем Шуваловым было решено, что представительная делегация ВЭБи поддерживающих структур еще раз посетит Ярославскую область, чтобы те проекты, которые обсуждались сегодня, были представлены в полном масштабе и уже можно было принимать по ним решения.