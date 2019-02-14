​На площадке Российского инвестиционного форума, который сегодня начал свою работу в Сочи, ярославская делегация во главе с губернатором Дмитрием Мироновым  провела ряд встреч с руководителями крупных российских компаний. 

- Форум такого уровня является очень удобной площадкой по организации максимального количества важных переговоров, – отметил глава региона. – Сегодня в блиц-режиме нам удалось встретиться с руководителями госкорпорации Ростех, компаниями  «Норникель»,  «Новапорт»,  продвинулись в обсуждении ряда вопросов  с АФК «Система», закрепили договоренности с Внешэкономбанком.  В ближайшее время по результатам этих встреч будут  реализованы  новые инвестиционные проекты.

Заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев отметил, что ПАО «ГМК Норникель» заинтересована сегодня в продукции ярославских производителей. В частности, речь идет о поставках для компаний, входящих в группу компаний «Норникель», дорожно-строительной техники и дизель-генераторов.Стороны отметили успешную реализацию программы переселения из районов Крайнего Севера. В Ярославской области созданы благоприятные условия для переселения работников «Норникеля», завершивших свою трудовую деятельность в северных регионах страны.

С корпорацией Ростех обсуждались крупные   проекты в области двигателестроения, расширения линейки выпускаемой продукции,  внедрения новых информационных технологий. Вместе с АФК Система  -  совместные проекты в области медицины и сельского хозяйства. С компанией «Новапорт» - развитие аэропорта «Туношна».

- На сегодня  под ее управлением уже находятся 16 аэропортов динамика их роста, пассажиропотока показывает,  что в своем управлении они достаточно эффективны, поэтому мы безусловно  выстроим систему отношений по развитию  аэропорта Туношна, – отметил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев.

​На с встрече с председателем Внешэкономбанка Игорем Шуваловым  было решено, что  представительная делегация ВЭБи поддерживающих структур еще раз посетит Ярославскую область,  чтобы те проекты, которые обсуждались сегодня,  были  представлены в полном масштабе и уже можно было принимать по ним решения.

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