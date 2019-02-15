​Уважаемые ярославцы!



В этом году исполняется ровно тридцать лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Именно 15 февраля последние подразделения 40-й армии покинули объятую пожаром гражданской войны страну и вернулись на Родину.



Конфликт в соседнем государстве опалил судьбы более чем полумиллиона наших сограждан, навсегда став частью их жизни, оставив в душе неизгладимый след. В рядах воинов-интернационалистов 2452 ярославца прошли через боевые действия, отвага 973 из них по достоинству отмечена орденами и медалями. Скорбный список потерь пополнился именами 67 наших земляков.



В наши дни крепкое боевое братство ветеранов войны в Афганистане бережно хранит благородные патриотические идеалы, летопись подвигов участников тех событий, память о павших товарищах.



Не подлежат сомнению беззаветная верность присяге солдат и офицеров, с честью выполнивших свою миссию и долг перед Отечеством. Мы отдаем дань глубокого уважения их мужеству.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов