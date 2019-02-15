​Во всех районах и городских округах региона вновь пройдет форум «Ярославский управдом». Из муниципальных образований поступили вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, на основе которых были определены актуальные темы встреч представителей органов власти с населением.



– Форум «Ярославский управдом» организован Правительством Ярославской области по поручению губернатора Дмитрия Миронова, – сказал заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец. – Главная цель – просвещение и информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ, вовлечение общественности в конструктивное взаимодействие с органами власти и бизнес-сообществом для оперативного решения жилищно-коммунальных вопросов. Представители всех профильных департаментов примут участие в этих мероприятиях в качестве экспертов. На дискуссионных площадках они ответят на все вопросы, волнующие жителей, и возьмут на контроль проблемы, требующие решения.



Ближайшие мероприятия запланированы на 19 февраля – форум пройдет в Угличе – и 20 февраля, в Ростове. Участники обсудят формирование программы капремонта, особенности проведения работ на объектах – памятниках архитектуры, контроль за качеством работ, расселение граждан из аварийного фонда. В последнюю неделю февраля вопрос ветхого жилья обсудят в администрациях Тутаевского, Некрасовского, Рыбинского районов.



Семинары с разъяснениями по вопросам оплаты услуг ЖКХ пройдут 20 февраля в Даниловском и Любимском районах, а также во Фрунзенском районе Ярославля. Гражданам помогут разобраться с нормативами и тарифами, с тем, как формируется плата за коммунальные услуги, в том числе и за вывоз отходов.



21 февраля представители шести муниципальных районов примут участие в видеоконференции, которую проведут специалисты департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, департамента государственного жилищного надзора, департамента охраны окружающей среды и природопользования, департамента строительства, регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.



В начале марта будут организованы расширенные заседания муниципальных общественных палат Большесельского и Ярославского районов по теме капитального ремонта МКД. Вопросы организации деятельности по сбору и вывозу ТКО рассмотрят на встрече главы с жителями в Гаврилов-Яме. В городском округе Переславль-Залесский обсудят участие граждан в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» и губернаторском проекте «Решаем вместе!».



Следующие этапы «Ярославского управдома» пройдут в апреле, сентябре и ноябре 2019 года.