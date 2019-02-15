​С 4 по 8 марта в Москве в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет XXVI выставка-ярмарка народно-художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2019». Ярославские мастера традиционно участвуют в мероприятии. В этом году умельцы региона представят изделия, выполненные из кружева, дерева, металла, бисера, фарфора, керамики, стекла, художественного литья и ковки.



На выставке также можно будет увидеть художественную роспись и резьбу по дереву, кости, лаковую миниатюру, вышивку. Отдельно будут представлены ювелирные украшения, в том числе ростовская финифть.



– Изделия народно-художественных промыслов и ремесел отражают историко-культурные традиции региона и являются уникальными сувенирами, которые туристы хотят увезти с собой домой, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – На международном рынке пользуются популярностью угличские часы, ростовская финифть и ярославская майолика. Участие нашей делегации в выставке-ярмарке позволит презентовать потенциал региона, а мастерам – найти новые идеи для творчества.



На выставке «Ладья» будут представлены изделия со всей России. На интерактивной площадке для всех желающих проведут мастер-классы.



Справка



Всероссийский выставочный проект «Ладья» реализуется по инициативе Ассоциации народно-художественных промыслов России по поручению Президента РФ Владимира Путина. В 2018 году в выставке участие приняли более 700 организаций, художников и индивидуально работающих мастеров из 35 регионов России.