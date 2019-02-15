​Летом в Мышкине начнется восстановление усадьбы купца Чистова. Федеральный грант на проведение работ в размере 30 миллионов рублей город получил как один из победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.



– Усадьба купца Чистова и ее окрестности – место для маленького Мышкина знаковое, – отметил советник губернатора, главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов. – И по итогам реализации проекта ему будет возвращен исторический облик. Запланированы ремонт кровли, фасада, восстановление старинной ограды с воротами. Также предусмотрены организация туристических входов на территорию комплекса, озеленение и благоустройство, установка освещения и многое другое.



До начала работ на объекте будут приведены в порядок коммуникации. Это позволит избежать прорывов на сетях в обновленной усадьбе. Решением задачи занимается Северный водоканал.



– Наши специалисты провели обследование, составлен план необходимых мероприятий, – рассказал генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Станислав Маклаков. – Здесь надо будет переложить 70 метров дворовой канализации, 83 метра уличной и более 212 метров уличной водопроводной сети. Работы планируем завершить до 1 июня.



Усадьба купца Тимофея Чистова построена во второй четверти XIX века. В главном здании с 1991 года располагается Опочининская библиотека. Другое здание – мельница, самая большая в городе. Она работала вплоть до 70-х годов прошлого века, и сейчас ее механизмы достаточно хорошо сохранились. В настоящее время здесь располагаются музейные экспозиции.



На территории усадьбы сохранились также два деревянных флигеля традиционной для Мышкина начала XIX века архитектуры.



Справка



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые был проведен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 2018 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.



От Ярославской области было подано семь заявок, все они были допущены до финала, а Мышкин, Тутаев, Ростов и Переславль-Залесский вошли в число победителей и получили средства на реализацию своих проектов.