​В детских садах проводятся родительские собрания для разъяснения нового порядка предоставления компенсации. С 1 марта ее будут получать те, у кого ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть 15975 рублей.



– Согласно новому порядку для получения компенсации родительской платы за март родителям в феврале или в марте необходимо представить в детский сад по месту пребывания ребенка документы, подтверждающие совокупный доход семьи, – сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Для тех, кто подтвердит нуждаемость, размер компенсации, предоставляемой за счет средств регионального бюджета, остается прежним – 20 процентов родительской платы на первого ребенка, 50 процентов – на второго. Многодетным семьям компенсация в размере 70 процентов на третьего и последующих детей будет выплачиваться вне зависимости от дохода семьи.



Родительские собрания с участием всех законных представителей детей проходят во всех образовательных учреждениях региона. В дальнейшем в случае возникновения вопросов граждане могут получить необходимую информацию в бухгалтерии учреждения. Также все материалы размещены на специально созданном информационном ресурсе «Социальный кодекс» на сайте департамента образования Ярославской области.



Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, устанавливается учредителем организации, для муниципальных организаций – администрациями районов и городских округов. Например, в Ярославле он составляет 150 рублей в день для групп с пребыванием воспитанников в учреждении 12 часов в сутки, в Рыбинске – 155 рублей. На компенсацию родительской платы в областном бюджете на 2019 год предусмотрено более 320 миллионов рублей.



Справка



С 1 сентября изменения также коснутся тех, кто прописан в Ярославле и раньше получал дополнительную компенсацию платы за присмотр и уход за детьми в детских садах из бюджета города. Это несколько категорий граждан: многодетные семьи, семьи, в которых один из родителей погиб в местах ведения боевых действий или является неработающим инвалидом 1-й или 2-й группы, семьи граждан, подвергшихся воздействию радиации.



Сейчас они получают доплаты таким образом, что общая сумма компенсации с учетом региональных денег составляет 100 процентов. Для таких категорий льготников также вводится принцип адресности: ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.



Для малоимущих семей работников дошкольных образовательных учреждений и малоимущих одиноких матерей размер компенсации и механизм ее получения не меняются.