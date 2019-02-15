​Новый раздел с данными об объектах культурного наследия размещен на сайте регионального департамента охраны объектов культурного наследия в открытом доступе для всех желающих.



– Теперь любой человек может ознакомиться со списками как выявленных памятников, так и включенных в единый государственный реестр, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Это сделано для удобства предоставления информации о том, является ли конкретное здание памятником или нет, а следовательно, и о требованиях, предъявляемых законодательством к его охране. Теперь для оперативного получения информации достаточно во вкладке набрать адрес и посмотреть, есть ли объект в списках.



Информация актуализируется в рабочем порядке. Кроме того, на новом информационном ресурсе размещены сведения о процедуре выявления объектов культурного наследия. Подать заявку на включение здания в число памятников может любой желающий.



Напомним, что на территории Ярославской области более 4,5 тысячи объектов культурного наследия, из них 3117 – выявленные, 100 – местного (муниципального) значения, 643 – регионального, 827 – федерального.