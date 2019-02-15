​Корпорация развития Ярославской области провела в рамках сочинского форума ряд встреч и переговоров по вопросам привлечения в регион инвестиций.



Так, и. о. генерального директора организации Евгений Васильев с директором инвестиционного департамента Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Центра по привлечению инвестиций в регионы РФ Александром Малахом в ходе встречи обсудили взаимодействие в рамках новой концепции фонда. Она предполагает создание проектного офиса для привлечения иностранных инвестиций в регионы РФ совместно с Агентством стратегических инициатив.



– Мы обсудили возможности участия Ярославской области в проектном офисе Агентства по привлечению иностранных инвестиций в субъекты Российской Федерации, – отметил Евгений Васильев. – У региона накоплен хороший опыт взаимодействия с иностранными инвесторами, которым мы готовы делиться. Кроме того, мы планируем активно участвовать в дальнейшем расширении международной партнерской сети.



Проектный офис будет организовывать обучение региональных команд лучшим практикам и эффективным инструментам работы с инвесторами, а также готовить рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности для федеральных и региональных органов власти.



Для установления контактов с потенциальными инвесторами, расширения внешних связей региона будет усилено взаимодействие с международным отделом Торгово-промышленной палаты РФ. Этот вопрос обсуждался на встрече с вице-президентом ТПП РФ Владимиром Дмитриевым. Торгово-промышленная палата является организатором ключевых бизнес-мероприятий с участием российских и зарубежных компаний благодаря наличию широкой региональной сети и представительств в других странах. При содействии ТПП РФ Корпорация развития Ярославской области представит экономический и промышленный потенциал региона, а также реализуемые инвестиционные проекты на ключевых российских и международных конференциях, форумах и выставках в 2019 году.



На встрече с генеральным директором компании «ВЭБ Инновации» Олегом Тепловым обсуждалась возможность создания на территории Ярославской области венчурного фонда для поддержки высокотехнологичных проектов, а также интеграции региональных проектов в существующие технологические цепочки. Компания «ВЭБ Инновации» является «единым окном» для обращений в Группу ВЭБ по вопросам поддержки инновационных проектов. По словам Евгения Васильева, в Ярославской области развивается много инновационных предприятий. Сотрудничество с «ВЭБ Инновации», поиск соинвесторов для перспективных стартапов являются важными стимулами для дальнейшего развития инновационной деятельности в регионе.



В частности, в регионе успешно развивается фармацевтический кластер полного цикла, а среди приоритетов «ВЭБ Инновации» – в том числе финансирование фармацевтики и биотехнологий. Сотрудничество предполагается осуществлять в формате совместного рассмотрения высокотехнологичных проектов и предоставления финансирования на условиях, которые будут закреплены договором венчурного фонда.