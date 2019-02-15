​15 февраля в Сочи губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в рабочей встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с главами регионов страны. Темой для обсуждения стали национальные проекты в сфере социального развития. Мероприятие состоялось в рамках Российского инвестиционного форума.



– Мы проделали вместе большую подготовительную работу. Сформировали и утвердили паспорта национальных проектов. Определили целевые показатели, ответственных на всех уровнях власти. И нашли значительные финансовые ресурсы, – сказал Дмитрий Медведев. – Все они востребованы регионами. Почти все субъекты заключили соглашения с федеральными органами власти о предоставлении субсидий, в том числе на реализацию национальных проектов.



Особое внимание глава Правительства России уделил нацпроекту «Здравоохранение». Он подчеркнул важность распространения в стране лучшего регионального опыта строительства фельдшерско-акушерских пунктов по технологии сборных модульных конструкций.



Сегодня эта работа активно ведется в Ярославской области. По итогам заседания Дмитрий Миронов сообщил, что в регионе уже создано несколько модульных ФАПов. В плане на 2019 год – строительство такого объекта в поселке Белкино Ярославского района.



В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на развитие материально-технической базы детских поликлиник региону выделено около 105 миллионов рублей. Около 60 миллионов из них пойдет на приобретение магнитно-резонансного томографа для областной детской больницы. Оставшаяся часть средств – на закупку диагностического оборудования для детских поликлиник. Также более 40 миллиона рублей региону предоставят на развитие системы паллиативной помощи, в том числе для детей.



В областную онкобольницу в рамках национального проекта «Здравоохранение» будет приобретен новый линейный ускоритель для лучевой терапии. Он необходим для лечения злокачественных опухолей. Также областная больница планирует развивать сосудистую службу – предусмотрена закупка ангиографа, компьютерного томографа и системы нейронавигации для операций на головном мозге.



Дмитрий Медведев также обратил внимание собравшихся на то, что в рамках соответствующего нацпроекта необходимо обеспечить доступность и высокое качество образования. Объем финансирования данного направления составит 800 миллиардов рублей.



– Мы уделяем большое внимание развитию образования, поскольку для нашего промышленного региона подготовка высококлассных специалистов является стратегической задачей, – прокомментировал важность этого вопроса Дмитрий Миронов. – В этой связи особенно важно создать доступную и качественную инфраструктуру.



Уже в этом году в Ярославле планируют открыть второй в регионе детский технопарк «Кванториум», где ребята смогут с самых ранних лет осваивать инженерные профессии. В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в сельской местности будет создано не менее 90 центров гуманитарного и цифрового профилей.



Также предусмотрено организация трех мобильных технопарков и центра выявления и поддержки одаренных детей. Более 50 тысяч обучающихся будут охвачены профориентационными мероприятиями. По проекту «Молодые профессионалы» начнет работать центр опережающей профессиональной подготовки и 50 мастерских, каждая из которых ориентирована на одну из компетенций и оснащена профильной современной материально-технической базой.