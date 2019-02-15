|15 февраля на заседании областной Думы депутаты приняли поправки в региональный бюджет, касающиеся распределения 160 миллионов рублей между муниципальными образованиями в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». Средства предназначены на ремонтные работы в детских садах, школах, ДК, на приобретение инвентаря и оборудования, обустройство игровых и спортивных площадок, благоустройство территорий образовательных организаций и учреждений культуры.
– На реализацию губернаторского проекта «Решаем вместе!» в этом году будет выделено более 700 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Из них 539 миллионов рублей предусмотрено на благоустройство дворовых и общественных территорий, спортивных сооружений, парков по направлению «Формирование современной городской среды». В районах уже прошли собрания, на которых жители поддержали конкретные инициативы. Сегодня в проектный офис поступило уже более 500 паспортов проектов. Сейчас идет их изучение. Утверждение конкретных объектов в рамках проекта пройдет на заседании межведомственной комиссии под руководством главы региона Дмитрия Миронова в начале марта.
Инициативные группы жителей по-прежнему будут вести контроль за ходом работ и участвовать в приемке объектов. Руководители районов в случае некачественного и несвоевременного выполнения работ сразу будут начинать претензионную деятельность вплоть до расторжения контрактов.
Контролировать исполнение губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» будут и депутаты. Председатель областной Думы Алексей Константинов сообщил, что представители фракций принимали активное участие и в собраниях жителей по выбору объектов благоустройства во всех районах и городских округах.
– В Ростовском районе, который я представляю, граждане проголосовали за установку многофункциональных спортивных площадок, ремонт в детских садах и школах, – отметил заместитель председателя Думы Антон Капралов. – Более миллиона рублей будет направлено на ремонт спортивного зала в гимназии имени Кекина в Ростове. Кроме того, в Год театра будет отремонтирован актовый зал театра «Ростов Великий». На это предусмотрено около 3 миллионов рублей.
Справка
Губернаторская программа «Решаем вместе!» направлена на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Она стартовала в Ярославской области в 2017 году по инициативе главы региона Дмитрия Миронова и реализуется совместно с партией «Единая Россия».
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вчера, 16:15
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