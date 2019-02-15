​15 февраля на заседании областной Думы депутаты поддержали проект по включению в границы Ярославля трех земельных участков общей площадью 130 гектаров, на которых планируется построить 320 тысяч квадратных метров жилья.



– Данный проект положительно повлияет на комплексное социально-экономическое развитие Ярославля и региона в целом, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Освоение территорий пройдет в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи».



Пока эта территория, где сейчас нет населенных пунктов, находится в границах Ивняковского сельского поселения Ярославского района. В рамках проекта, помимо строительства жилья, планируется создание социальной инфраструктуры.



– Согласно федеральному закону изменение границ муниципального образования осуществляется в том числе по инициативе органов местного самоуправления, – отметил председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов. – В данном случае с предложением выступили власти Ярославля, Ивняковского поселения и Ярославского района. Региональное Правительство и областная Дума инициативу поддержали.



Соответствующие изменения будут внесены в закон «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области».