|15 февраля на заседании областной Думы депутаты поддержали проект по включению в границы Ярославля трех земельных участков общей площадью 130 гектаров, на которых планируется построить 320 тысяч квадратных метров жилья.
– Данный проект положительно повлияет на комплексное социально-экономическое развитие Ярославля и региона в целом, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Освоение территорий пройдет в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи».
Пока эта территория, где сейчас нет населенных пунктов, находится в границах Ивняковского сельского поселения Ярославского района. В рамках проекта, помимо строительства жилья, планируется создание социальной инфраструктуры.
– Согласно федеральному закону изменение границ муниципального образования осуществляется в том числе по инициативе органов местного самоуправления, – отметил председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов. – В данном случае с предложением выступили власти Ярославля, Ивняковского поселения и Ярославского района. Региональное Правительство и областная Дума инициативу поддержали.
Соответствующие изменения будут внесены в закон «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области».
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вчера, 16:15
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