​В минувшие выходные в акватории Рыбинского водохранилища в Пошехонском, Некоузском и Брейтовском районах прошел очередной этап профилактической операции «Снегоход». Главная задача профилактических мероприятий – обеспечение безопасности использования самоходной техники, а также жителей, которые могут находиться в зоне ее движения.



Сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора совместно с представителями УМВД и МЧС проверили 61 единицу самоходной техники.



– В результате рейдов 18 лиц привлечены к административной ответственности, – сообщил заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области Игорь Буянов. – Основные нарушения, выявленные при осмотре: эксплуатация самоходной техники без прохождения ежегодного технического осмотра, а также эксплуатация техники, не зарегистрированной в установленном порядке.



Особое внимание при проведении рейдовых мероприятий инспекторы уделяли наличию регистрационных документов, полиса ОСАГО, отметки о пройденном техосмотре, удостоверения тракториста-машиниста.



Профилактическая операция «Снегоход» будет продолжаться на территории региона до конца зимнего периода. На данный момент уже выявлено и пресечено 98 нарушений.