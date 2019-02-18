​В Переславле-Залесском и Ростове Великом прошли встречи, посвященные реализации проектов, в прошлом году ставших победителями Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений. Участие в обсуждении приняли советник губернатора, главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов, руководство муниципальных образований, краеведы, художники, представители общественности.



Оба города получили гранты на реализацию проектов. В Переславле-Залесском средства пойдут на благоустройство пространства Народной площади. Будет заменено дорожное покрытие, обустроены пешеходные настилы на набережной Трубежа, установлено освещение, проведено озеленение. Также в планах – реконструкция части улицы Плещеевской, устройство парковок, пешеходных переходов. Кроме того, проектом предусмотрена организация общественного пространства: размещение малых архитектурных форм, детского игрового оборудования, создание амфитеатра и площадок для нестационарной торговли.



В Ростове Великом работы пройдут на Соборной площади. Будут обустроены места остановки автобусов и высадки экскурсионных групп, парковка, территория перед входом в кремль, пешеходные прогулочные дорожки.



– На прошлой неделе были опубликованы поправки в постановление Правительства России. Они вводят ограничение: нельзя получать гранты во Всероссийском конкурсе Минстроя по благоустройству малых городов и исторических поселений два года подряд, – рассказал Михаил Кудряшов. – В прошлом году в число победителей вошли 4 города региона. Они сейчас прорабатывают проекты на 2020 год. Представить заявки на участие мы должны будем уже в ноябре этого года. Сейчас муниципальным образованиям рекомендовано сосредоточиться на реализации проектов – победителей 2018 года. До конца 2019-го мы должны получить совершенно преображенные территории.



На конкурс 2020 года Переславль-Залесский планирует представить проект благоустройства набережной Плещеева озера. В Ростове Великом окончательно определятся с планами уже в ближайшее время.