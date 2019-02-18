|С 28 января по 18 февраля в Ярославской области гриппом и ОРВИ заболели 45 тысяч человек. Это соответствует сезонному подъему заболеваемости. В настоящее время в регионе развернуто около 400 инфекционных коек, сейчас этого достаточно.
Подтверждено 279 случаев гриппа. Зарегистрировано два вида заболевания – H1N1 (пандемический) и H3N2 (сезонный). Все пациенты находятся в больнице и получают необходимое лечение.
– Пик заболеваемости специалисты ждут в течение ближайших двух недель, затем начнется спад, – сообщила и. о. начальника отдела медицинской помощи женщинам и детям регионального департамента здравоохранения и фармации Любовь Лебедева. – В этом году жители Ярославской области заранее позаботились о своем здоровье, и практически каждый второй привился от гриппа. Это позволило избежать тяжелых случаев течения заболевания и летальных исходов. Наибольший эпидемический подъем сейчас фиксируется среди детей, большей частью – среди школьников младших классов.
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