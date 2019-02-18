​18 февраля в Ярославском муниципальном районе прошел очередной рейд по выявлению и демонтажу незаконно установленных в лесных насаждениях рекламных конструкций. Инспекторы сняли 30 вывесок и баннеров, приколоченных к деревьям.



– Проволока и гвозди повреждают кору, делая растения беззащитными перед насекомыми и грибками, – отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев.– Деревья вдоль автотрасс растут в условиях загрязнения воздуха выхлопными газами, уплотнения почвы, а дополнительное травмирование ведет к их гибели. После проведения демонтажа специалисты обрабатывают ствол в местах порезов специальным дезинфицирующим средством.



За последние два года демонтировано и утилизировано более двух тысяч незаконно установленных на территории государственного лесного фонда рекламных конструкций. С начала этого года – уже около ста.



Штраф за несанкционированное размещение рекламных конструкций на деревьях: для граждан – до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей. Также нарушителям лесного законодательства придется компенсировать стоимость поврежденного растения – еще порядка 2 тысяч рублей.



Жители Ярославской области, ставшие свидетелями размещения рекламы на деревьях, могут сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 (бесплатно, круглосуточно) или по номеру 8 (4852) 74-05-05.