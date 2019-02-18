​Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг больницами и поликлиниками региона в 2018 году. В опросе приняли участие более 3 тысяч человек.



– В пятерку лидеров по амбулаторной помощи вошли такие медицинские организации, как больница имени Соловьева, областная детская больница, третья городская больница, госпиталь ветеранов войн и областной перинатальный центр, – сообщил заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – Респонденты оценивали время ожидания приема и результатов лабораторных исследований, отношение медицинских работников, условия оказания услуг и другие параметры.



Что касается стационарной помощи, 83 процента опрошенных удовлетворены доступностью в медицинской организации услуг для инвалидов, 98 процентов респондентов – условиями оказания услуг и отношением работников медицинской организации во время пребывания в отделении.



Наибольшее число баллов 70,1 из 100, набрал областной перинатальный центр. Кроме него в пятерке лидеров – Гаврилов-Ямская районная больница, областная больница, больница №10 и больница имени Соловьева.



Результаты рейтинга будут выложены на сайте: https://bus.gov.ru/pub/top-organizations.