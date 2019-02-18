​16 марта в Некрасовском районе пройдет чемпионат Ярославской и Костромской областей по охотничьему биатлону. Мероприятие будет организовано на территории учебно-тренировочного полигона Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.



– Чемпионат – не только прекрасная возможность для участников проверить свои силы и спортивную форму, подготовиться к предстоящему охотничьему сезону, но и отличный формат для пропаганды здорового образа жизни, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В прошлом году мы впервые вывели чемпионат на межрегиональный уровень. В этом году стараемся при организации мероприятия учесть присутствие гостей самых разных возрастных категорий, чтобы эти соревнования стали большим и ярким событием и для охотников, и для болельщиков.



Планируется, что на чемпионат приедут более 30 команд. Победители определятся в командном и индивидуальном зачете, специальные призы получат самые меткие среди мужчин и женщин.



Заявки на участие в соревнованиях принимают до 7 марта в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Задать вопросы по организации и проведению чемпионата можно по телефону (4852) 78-61-66 или направить их на электронный адрес: belevda@yarregion.ru.



С положением о проведении чемпионата можно ознакомиться на сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.