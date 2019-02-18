​В 2019 году в рамках проекта «Решаем вместе!» порядка 15,5 миллиона рублей направят на капитальный ремонт учреждений культуры. Соответствующие поправки губернатора Дмитрия Миронова в региональный бюджет поддержали депутаты областной Думы.



– После проведения собраний с жителями к нам уже поступили паспорта проектов по ремонту сельских учреждений культуры из Мышкинского и Большесельского районов. Готовятся подать заявки также Некоузский и Даниловский районы. По предварительным оценкам, в этом году в программу могут попасть восемь муниципальных образований, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Перечень объектов культуры будет утвержден на заседании межведомственной комиссии под руководством главы региона Дмитрия Миронова в начале марта.



По словам Евгения Чуркина, приоритет при выборе проектов будет отдан тем учреждениям, где работы уже начались в 2018 году в рамках губернаторского проекта и запланировано проведение их второго этапа.



В Большесельском районе на общем собрании жители поддержали продолжение ремонта в Новосельском доме культуры. В прошлом году за счет средств губернаторского проекта здесь удалось привести в порядок часть внутренних помещений. В этом году, если заявку одобрят, будет обновлен фасад здания.



– Депутаты областной Думы принимали участие в собраниях во всех районах. Мы активно обсуждали данный вопрос в рамках комитета по образованию и культуре и с коллегами по фракции «Единая Россия», чтобы выделить дополнительные средства на поддержку отрасли культуры в части ремонта сельских ДК, – сообщила депутат областной Думы Ольга Хитрова. – Нам не удалось предусмотреть средства в прошлом году. Сейчас в рамках уточнения это финансирование заложено.