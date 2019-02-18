|Губернатор Дмитрий Миронов поздравил начальника Северного линейного управления МВД России на транспорте Олега Царева со столетием ведомства.
– По итогам прошлого года Северное линейное управление МВД России на транспорте было отмечено как одно из лучших по оперативно-служебной деятельности, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – И эта оценка – безусловный показатель высокого профессионализма работников транспортной полиции. Важно, что опытные сотрудники, сохраняя лучшие традиции, передают свои знания и опыт молодежи.
На торжественном мероприятии в честь векового юбилея заместитель губернатора Андрей Шабалин вручил руководителю областного управления сертификат на приобретение техники для нужд ведомства. Ряд сотрудников были отмечены грамотами и благодарностями главы региона.
– Вот уже целый век транспортная полиция обеспечивает порядок на суше, на воде и в воздухе: противостоит незаконному обороту наркотиков, хищениям, оберегает пассажиров и грузы от преступников, находящихся в федеральном и даже международном розыске, – сказал сотрудникам и ветеранам ведомства Андрей Шабалин. – Спасибо вам за доблестный труд, за спасенные жизни, за спокойствие людей. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и мира!
Начальник Северного управления поблагодарил личный состав за службу.
– Сотрудники управления всегда были и остаются примером служения Отечеству, надежной защитой транспортных артерий страны, – отметил Олег Царев. – Профессиональный опыт ветеранов стал залогом успешной деятельности нынешнего поколения сотрудников. Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны, боевых действий на Северном Кавказе! В этот торжественный день я желаю всем счастья, добра и веры в справедливость!
Следующий год будет также юбилейным для ярославских полицейских на транспорте: будет отмечаться 100-летие создания Северного управления ведомства.
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вчера, 17:45
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