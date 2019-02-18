​В выходные на берегу Рыбинского водохранилища в районе деревни Свингино прошел Кубок Рыбинского моря по сноукайтингу. Он собрал около 50 спортсменов из восьми регионов России и несколько сотен болельщиков.



В программе было три номинации: курс-рейс на лыжах и сноубордах, а также фристайл на лыжах, каждая – в женской и мужской категориях.



Гостей праздника в этот день ждали спортивные эстафеты и квесты для всех возрастов, показательные выступления и мастер-классы, на которых можно было получить первые навыки по управлению пилотажными кайт-парусами. Также желающие могли прокатиться на сноуборде и снегоходе.



На берегу была организована фотозона, оформленная снежными скульптурами. Работала полевая кухня.



– Мероприятия на Рыбинском море – это эксклюзивные туристические продукты для активного зимнего отдыха, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Кубок Рыбинского моря проводится в шестой раз. Мы видим, что с каждым годом событие становится все более привлекательным для зрителей.