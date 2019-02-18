​В школах Ярославской области проводятся родительские собрания для разъяснения нового порядка предоставления льгот на питание для учащихся. Он будет действовать с 1 марта.



Бесплатным одноразовым питанием в общеобразовательных организациях региона по-прежнему будут обеспечены за счет средств регионального бюджета дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой (попечительством) и состоящие на учете в туберкулезном диспансере, а также ребята из многодетных семей, не имеющих статуса малоимущих.



Двухразовое бесплатное питание будет предоставляться детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих.



Учащиеся 1 – 4-х классов могут получать питание за частичную плату. Для этого их родители или законные представители должны представить в школу документы, подтверждающие среднедушевой доход семьи. Он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ярославской области, за второй квартал года, предшествующего году обращения. Сейчас это 15975 рублей.



– Важно, что на сегодня все меры социальной поддержки населения и в школах, и в детсадах сохранены, – сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Для детей, питавшихся бесплатно, включая ребят из многодетных семей, дополнительного подтверждения не требуется. Что касается получения питания в школах за частичную плату, то документы родителям необходимо будет представлять один раз в учебном году, к 1 сентября. Исключение составляет только этот год. Документы необходимо представить в образовательное учреждение до конца февраля и к 1 сентября.



Во всех муниципальных образованиях региона, кроме Ярославля, разъяснительные родительские собрания уже прошли. В областном центре, с учетом большого количества школ, они завершатся до конца недели.



В дальнейшем в случае возникновения вопросов граждане могут получить необходимую информацию в образовательном учреждении. Также все материалы размещены на специально созданной информационной странице «Социальный кодекс» на сайте департамента образования Ярославской области.