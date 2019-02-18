|В деревне Веденье Ярославского района зафиксирован несанкционированный слив отходов рядом с рекой Которосль. Инспекторы регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования провели обследование территории и обнаружили утечку от насосной станции, принадлежащей местному коттеджному поселку.
– В ходе проверки зафиксирован сброс неочищенных сточных вод, который поступает непосредственно на рельеф местности вблизи реки Которосли, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Площадь загрязнения, по предварительной оценке, около 40 квадратных метров. Учитывая, что Которосль и ее водоохранная зона подлежат федеральному государственному экологическому надзору, материалы направлены в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям для принятия мер реагирования.
Штраф за использование водоохранной зоны с нарушением ограничений, установленных Водным кодексом РФ: для граждан – до 4500 рублей, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
В 2018 году департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области выявлено 67 нарушений водного законодательства. Виновные привлечены к административной ответственности.
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