|В этом году регион получит из федерального бюджета более 200 миллионов рублей на создание в Ярославле двух социально значимых объектов.
– На Чернопрудной улице построим новую школу – о ней жители микрорайона Сокол мечтали уже много лет, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – На улице Попова появится детская поликлиника, которая сделает качественную медицину доступнее для маленьких ярославцев. Соглашение о перечислении субсидии уже заключено. Сейчас формируется документация для проведения аукционов, по итогам которых определятся подрядчики. Школу планируем достроить в 2020 году, поликлинику – в 2021-м.
Как сообщил заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец, средства на реализацию проектов предоставляются региону в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
– Как только состоятся аукционы и будут определены победители, подрядные организации смогут приступить к работам, – добавил он.
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вчера, 12:15
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