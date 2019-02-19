​В этом году регион получит из федерального бюджета более 200 миллионов рублей на создание в Ярославле двух социально значимых объектов.



– На Чернопрудной улице построим новую школу – о ней жители микрорайона Сокол мечтали уже много лет, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – На улице Попова появится детская поликлиника, которая сделает качественную медицину доступнее для маленьких ярославцев. Соглашение о перечислении субсидии уже заключено. Сейчас формируется документация для проведения аукционов, по итогам которых определятся подрядчики. Школу планируем достроить в 2020 году, поликлинику – в 2021-м.



Как сообщил заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец, средства на реализацию проектов предоставляются региону в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».



– Как только состоятся аукционы и будут определены победители, подрядные организации смогут приступить к работам, – добавил он.