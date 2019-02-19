​19 февраля губернатор Дмитрий Миронов принял участие в представлении коллективу следственного управления СК России по Ярославской области нового руководителя – Александра Соболева. На мероприятие были приглашены представители законодательной и исполнительной власти региона, надзорных и правоохранительных структур.



Заместитель руководителя управления кадров Следственного комитета РФ Валерий Бадиков огласил указ Президента России №44 в части назначения полковника юстиции Александра Соболева на должность. Ранее глава регионального следственного управления СК России работал на ключевых постах в органах прокуратуры и следственных управлениях ведомства в Ставропольском крае, Республике Хакасии и Тверской области.



Дмитрий Миронов поздравил Александра Соболева с назначением и выразил уверенность, что Правительство региона и следственное управление продолжат конструктивное сотрудничество, направленное на укрепление законности и правопорядка на территории области.



– В рамках исполнения указа Президента РФ Владимира Путина о стратегических задачах развития страны на ближайшую перспективу особое значение приобретают вопросы строгого контроля за бюджетными средствами, – сказал Дмитрий Миронов. – И в этой связи важно, что управление возглавил грамотный, опытный специалист, который прошел путь от рядового сотрудника до руководителя и за безупречную службу был неоднократно отмечен высокими наградами.



Нового начальника следственного управления СК России по Ярославской области также поздравили главный федеральный инспектор по региону Алексей Володичев, председатель областного суда Владимир Ананьев, начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бочаров, председатель общественного совета при следственном управлении СК России по Ярославской области Наталья Прокина и другие официальные лица.