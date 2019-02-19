​Мобильные флюорографы, полученные медучреждениями региона в конце прошлого года, уже начали выезжать в сельскую местность. Мероприятия проходят по графику, не менее двух раз в неделю. Так, вчера специалисты Ярославской центральной районной больницы посетили село Иванищево.



– В прошлом году на федеральные средства было закуплено два таких мобильных флюорографа, но на этом мы не останавливаемся, – рассказал директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – В рамках развития первичной медицинской помощи в регионе в 2019 году будет приобретено еще два мобильных флюорографа, четыре мобильных фельдшерско-акушерских комплекса и построен модульный ФАП в Белкине.



Новый мобильный флюорограф оснащен самым современным оборудованием. Рентгеновский аппарат малодозовый, а значит, максимально безопасный. Снимок делается за пару секунд, что позволяет за ограниченное время принять большее число пациентов. Цифровое изображение легких автоматически попадает в компьютер врача, а далее – в общую базу областной туберкулезной больницы.



За один выезд удается обследовать до ста человек. По словам медиков, из сотни выявляют 4 – 5 случаев патологий.



– Заболеваемость раком легкого и туберкулезом в районе стоит остро, приобретение этого передвижного флюорографа позволит изменить ситуацию, – отметил заместитель главного врача Ярославской центральной районной больницы Артем Манджликян. – Мы сможем увеличить охват населения обследованиями и на ранних стадиях патологий принимать меры для лечения.



В планах руководства больницы – сделать выезды ежедневными. Такой график будет введен уже с марта.