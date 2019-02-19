19 февраля впервые одновременно дан старт региональным этапам сразу шести всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования. Это «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Педагогический дебют», «Педагог-психолог России», «Сердце отдаю детям» и «Учитель-дефектолог России». Последний в Ярославской области еще ни разу не проводился. Он нацелен на расширение компетенций педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.



Церемония открытия конкурсов прошла в Ярославле, в ДК имени Добрынина.



– Каждый из этих конкурсов нацелен на повышение профессионального уровня педагогов с учетом современных тенденций развития науки и интересов молодого поколения, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Все участники уже сделали важный шаг, приняв решение не стоять на месте, а расти в профессии, находить новые интересные направления и формы работы с детьми. Роль педагога, учителя очень важна, так как именно они день ото дня не только передают знания, но и формируют личность ребенка, раскрывают потенциал каждого из воспитанников. Конкурсы предоставляют прекрасную возможность в соревновательной форме получить новые, необходимые в работе компетенции, а также обменяться опытом с коллегами.



В рамках мероприятия состоялись мастер-классы победителей и лауреатов всероссийских конкурсов профессионального мастерства, где они поделились своими секретами успеха.



– Главное, чтобы мы, педагоги, не забывали не только учить, но и учиться у наших воспитанников, – отметила победитель в номинации всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2010 году, руководитель детского сада №115 Рыбинска Татьяна Жаворонкова. – Ведь дети знают три главных принципа. Они всегда позитивно настроены, всегда чем-то заняты и всегда знают цель, к которой идут. Если мы будем придерживаться этих трех простых вещей, нам обязательно будет сопутствовать успех.



В целом в региональных этапах всероссийских конкурсов профессионального мастерства примут участие около 500 человек. Победители представят Ярославскую область на федеральном уровне.