​Специалисты регионального департамента имущественных и земельных отношений с начала года выдали 186 предписаний о сносе незаконных рекламных конструкций, демонтировали более 60 объектов.



Несколько из них – размером 3 на 6 метров – снесены 19 февраля во Фрунзенском и Дзержинском районах Ярославля. В центральных районах города в этот день демонтированы рекламные конструкции с фасадов зданий. В общей сложности специалисты устранили порядка 10 выявленных ранее нарушений.



Каждый из владельцев объектов предварительно получил предписание с требованием в 30-дневный срок привести ситуацию в соответствие с законодательством.



Как пояснили в региональном департаменте имущественных и земельных отношений, рекламные конструкции демонтируются в том случае, если установка объекта не была согласована с уполномоченными органами и не получено соответствующее разрешение. Кроме того, в ходе контрольных мероприятий специалисты выявляют по специальной базе учета конструкции, срок размещения которых истек.



– Одно из важнейших направлений нашей работы – обеспечение единой политики в сфере размещения наружной рекламы на всей территории региона, – подчеркнул директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Специалисты отслеживают не только размещение рекламы, но и ее фактическое состояние, а также соответствие всем нормам и требованиям. Важно, что работа организована максимально прозрачно. Этому способствует создание общей базы данных рекламных мест, введение единого стандарта их типов и видов рекламных конструкций, утверждение схемы размещения таких объектов.



Размещение рекламных конструкций на территории региона контролирует специальная комиссия по размещению наружной рекламы. Участие в работе принимают специалисты различных структурных подразделений Правительства региона и органов местного самоуправления. Они рассматривают вопросы выдачи разрешений на установку и эксплуатацию конструкций, включения мест их размещения в областную схему. За прошлый год выдано 318 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.



Подробную информацию о типах и видах рекламных конструкций, размещение которых контролируется департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, можно найти на странице департамента, в разделе «Документы»: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/reklama/razr_na_ustan.aspx?fbclid=IwAR1yMOqLWGlQKY7pGHh38JfTR71zevzsLCtPDZ_WNLDLIA8GKl4h7HsCZzQ.