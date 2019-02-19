​В соответствии с региональной программой Ярославской области «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями в 2018 году оборудовано 19 филиалов «Мои Документы».



– МФЦ работают с людьми и для людей, и основная задача центров – сделать получение услуг максимально комфортным, простым и быстрым, – сказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Филиалы МФЦ оборудованы всем необходимым и для обслуживания заявителей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году доступность центров «Мои Документы» для них повысилась на 85 процентов.



Помещения филиалов МФЦ отвечают всем необходимым требованиям. Установлены кнопки вызова сотрудников, дополнительные поручни, специализированные информационные таблички, индукционные системы для взаимодействия со слабослышащими посетителями. Вся информация о доступности отображена на Геопортале Ярославской области (http://gis76.ru, слой «Доступная среда/Мои документы») в виде пиктограмм, разделенных по категориям обслуживаемых инвалидов.



В настоящее время в региональной сети МФЦ можно получить более 360 государственных, муниципальных и иных услуг. Из них 58 федеральных, 76 региональных, 210 муниципальных, а также 17 иных необходимых гражданам. В региональной сети 21 филиал МФЦ, они есть в каждом городском округе и муниципальном районе. Услуги предоставляются по принципу одного окна.



Обратившись в центры «Мои Документы», заявители могут получить большинство жизненно важных услуг или оформить документ в одном месте, подав заявление и получив готовый результат, минуя посещение различных органов государственной исполнительной или местной власти.



Ознакомиться с полным перечнем услуг, предварительно записаться для подачи документов можно на сайте «Мои Документы» в Ярославской области: mfc76.ru.