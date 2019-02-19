|19 февраля губернатор Дмитрий Миронов провел
в центре лыжного спорта «Демино» заседание оргкомитета по подготовке XII Ростех
Деминского марафона серии FIS/Worldloppet. Соревнования состоятся 2 – 3 марта.
– Наша задача – сделать все, чтобы
мероприятие прошло на самом высоком уровне, создать комфортные условия и для
спортсменов, и для болельщиков, – сказал Дмитрий Миронов. – Важно все:
организация питания, медицинского обслуживания, досуговой программы. Мы должны
вновь подтвердить высокий статус ярославского марафона и право проводить гонки
под эгидой главной лыжной федерации планеты.
Заявки на участие в гонках уже подали 2800
человек из 18 стран мира и 59 регионов Российской Федерации. Свободных мест на
дистанциях 25, 10, 5 километров уже нет, но еще можно присоединиться к золотой,
пятидесятикилометровой гонке.
На деминские старты уже зарегистрировались
чемпион мира и олимпийский призер Алексей Петухов, серебряный призер
Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский, олимпийский чемпион Никита
Крюков, бронзовый призер Олимпийских игр Николай Морилов. Германию представят
серебряный призер Олимпиады 2010 года в командном спринте Тим Чарнке и
велогонщик, победитель Олимпиады в Сеуле Марио Кюммер.
На старт выйдет и швейцарская лыжница,
бронзовый олимпийский призер Наташа Леонарди-Кортези. Конкуренцию ей составят
российские спортсменки Ольга Рочева, Светлана Николаева и другие. Также приедут
в «Демино» победители прошлых лет, сильнейшие марафонцы страны и мастера
Worldloppet.
В рамках соревнований вновь состоится
традиционный беби-марафон: на дистанцию в один километр выйдут около 200 юных
лыжников от 3 до 5 лет.
Добраться до «Демино» можно будет на
рейсовых автобусах из Ярославля и Рыбинска. Кроме того, для удобства
спортсменов и болельщиков Правительством области достигнута договоренность с
ОАО «РЖД» об изменении времени прибытия поезда №602Я из Москвы в Рыбинск: 2
марта, в день проведения главной гонки марафона, он приедет на 2 часа раньше –
в 7.03.
Особое внимание Дмитрий Миронов также
призвал уделить обеспечению безопасности спортивных мероприятий. Как сообщили
руководители правоохранительных ведомств, в дни проведения марафона в ЦЛС
«Демино» будут задействованы около 90 сотрудников полиции, 40 представителей
Росгвардии, 20 спасателей, а также военнослужащие, работники охранных
организаций и члены добровольной народной дружины «Демино».
Ожидается, что в этом году на марафон
приедут более 10 тысяч человек. Для них будет организована
культурно-развлекательная программа «Ярославия ФЕСТивальнаЯ». На 12 площадках
гости смогут познакомиться с культурными и туристическими брендами
муниципальных образований области.
Впервые в рамках соревнований зрителям будет
представлено выступление юных рыбинских биатлонистов. Сегодня глава региона
осмотрел биатлонное стрельбище, второй этап реконструкции которого был завершен
в декабре 2018 года.
Биатлонный комплекс включает 30 стрелковых
мест с адаптированной площадкой для инвалидов, стену из пуленепробиваемого
стекла и помещение для хранения оружия и патронов в цокольном этаже одного из
зданий. Также в рамках реконструкции смонтирована система искусственного
оснежения, построены новые участки лыжероллерной трассы и расширены уже
существующие на левом берегу реки Колокши с выходом на стадион.
Справка
Первый официальный Деминский марафон
состоялся 19 марта 2007 года. По итогам сезона 2017 – 2018 годов Деминский
лыжный марафон занял 9-е место среди лучших марафонов мира.
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