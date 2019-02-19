​19 февраля губернатор Дмитрий Миронов провел

в центре лыжного спорта «Демино» заседание оргкомитета по подготовке XII Ростех

Деминского марафона серии FIS/Worldloppet. Соревнования состоятся 2 – 3 марта.

– Наша задача – сделать все, чтобы

мероприятие прошло на самом высоком уровне, создать комфортные условия и для

спортсменов, и для болельщиков, – сказал Дмитрий Миронов. – Важно все:

организация питания, медицинского обслуживания, досуговой программы. Мы должны

вновь подтвердить высокий статус ярославского марафона и право проводить гонки

под эгидой главной лыжной федерации планеты.

Заявки на участие в гонках уже подали 2800

человек из 18 стран мира и 59 регионов Российской Федерации. Свободных мест на

дистанциях 25, 10, 5 километров уже нет, но еще можно присоединиться к золотой,

пятидесятикилометровой гонке.

На деминские старты уже зарегистрировались

чемпион мира и олимпийский призер Алексей Петухов, серебряный призер

Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский, олимпийский чемпион Никита

Крюков, бронзовый призер Олимпийских игр Николай Морилов. Германию представят

серебряный призер Олимпиады 2010 года в командном спринте Тим Чарнке и

велогонщик, победитель Олимпиады в Сеуле Марио Кюммер.

На старт выйдет и швейцарская лыжница,

бронзовый олимпийский призер Наташа Леонарди-Кортези. Конкуренцию ей составят

российские спортсменки Ольга Рочева, Светлана Николаева и другие. Также приедут

в «Демино» победители прошлых лет, сильнейшие марафонцы страны и мастера

Worldloppet.

В рамках соревнований вновь состоится

традиционный беби-марафон: на дистанцию в один километр выйдут около 200 юных

лыжников от 3 до 5 лет.

Добраться до «Демино» можно будет на

рейсовых автобусах из Ярославля и Рыбинска. Кроме того, для удобства

спортсменов и болельщиков Правительством области достигнута договоренность с

ОАО «РЖД» об изменении времени прибытия поезда №602Я из Москвы в Рыбинск: 2

марта, в день проведения главной гонки марафона, он приедет на 2 часа раньше –

в 7.03.

Особое внимание Дмитрий Миронов также

призвал уделить обеспечению безопасности спортивных мероприятий. Как сообщили

руководители правоохранительных ведомств, в дни проведения марафона в ЦЛС

«Демино» будут задействованы около 90 сотрудников полиции, 40 представителей

Росгвардии, 20 спасателей, а также военнослужащие, работники охранных

организаций и члены добровольной народной дружины «Демино».

Ожидается, что в этом году на марафон

приедут более 10 тысяч человек. Для них будет организована

культурно-развлекательная программа «Ярославия ФЕСТивальнаЯ». На 12 площадках

гости смогут познакомиться с культурными и туристическими брендами

муниципальных образований области.

Впервые в рамках соревнований зрителям будет

представлено выступление юных рыбинских биатлонистов. Сегодня глава региона

осмотрел биатлонное стрельбище, второй этап реконструкции которого был завершен

в декабре 2018 года.

Биатлонный комплекс включает 30 стрелковых

мест с адаптированной площадкой для инвалидов, стену из пуленепробиваемого

стекла и помещение для хранения оружия и патронов в цокольном этаже одного из

зданий. Также в рамках реконструкции смонтирована система искусственного

оснежения, построены новые участки лыжероллерной трассы и расширены уже

существующие на левом берегу реки Колокши с выходом на стадион.

Справка

Первый официальный Деминский марафон

состоялся 19 марта 2007 года. По итогам сезона 2017 – 2018 годов Деминский

лыжный марафон занял 9-е место среди лучших марафонов мира.

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