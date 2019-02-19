​19 февраля губернатор Дмитрий Миронов провел



в центре лыжного спорта «Демино» заседание оргкомитета по подготовке XII Ростех



Деминского марафона серии FIS/Worldloppet. Соревнования состоятся 2 – 3 марта.



– Наша задача – сделать все, чтобы



мероприятие прошло на самом высоком уровне, создать комфортные условия и для



спортсменов, и для болельщиков, – сказал Дмитрий Миронов. – Важно все:



организация питания, медицинского обслуживания, досуговой программы. Мы должны



вновь подтвердить высокий статус ярославского марафона и право проводить гонки



под эгидой главной лыжной федерации планеты.



Заявки на участие в гонках уже подали 2800



человек из 18 стран мира и 59 регионов Российской Федерации. Свободных мест на



дистанциях 25, 10, 5 километров уже нет, но еще можно присоединиться к золотой,



пятидесятикилометровой гонке.



На деминские старты уже зарегистрировались



чемпион мира и олимпийский призер Алексей Петухов, серебряный призер



Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский, олимпийский чемпион Никита



Крюков, бронзовый призер Олимпийских игр Николай Морилов. Германию представят



серебряный призер Олимпиады 2010 года в командном спринте Тим Чарнке и



велогонщик, победитель Олимпиады в Сеуле Марио Кюммер.



На старт выйдет и швейцарская лыжница,



бронзовый олимпийский призер Наташа Леонарди-Кортези. Конкуренцию ей составят



российские спортсменки Ольга Рочева, Светлана Николаева и другие. Также приедут



в «Демино» победители прошлых лет, сильнейшие марафонцы страны и мастера



Worldloppet.



В рамках соревнований вновь состоится



традиционный беби-марафон: на дистанцию в один километр выйдут около 200 юных



лыжников от 3 до 5 лет.



Добраться до «Демино» можно будет на



рейсовых автобусах из Ярославля и Рыбинска. Кроме того, для удобства



спортсменов и болельщиков Правительством области достигнута договоренность с



ОАО «РЖД» об изменении времени прибытия поезда №602Я из Москвы в Рыбинск: 2



марта, в день проведения главной гонки марафона, он приедет на 2 часа раньше –



в 7.03.



Особое внимание Дмитрий Миронов также



призвал уделить обеспечению безопасности спортивных мероприятий. Как сообщили



руководители правоохранительных ведомств, в дни проведения марафона в ЦЛС



«Демино» будут задействованы около 90 сотрудников полиции, 40 представителей



Росгвардии, 20 спасателей, а также военнослужащие, работники охранных



организаций и члены добровольной народной дружины «Демино».



Ожидается, что в этом году на марафон



приедут более 10 тысяч человек. Для них будет организована



культурно-развлекательная программа «Ярославия ФЕСТивальнаЯ». На 12 площадках



гости смогут познакомиться с культурными и туристическими брендами



муниципальных образований области.



Впервые в рамках соревнований зрителям будет



представлено выступление юных рыбинских биатлонистов. Сегодня глава региона



осмотрел биатлонное стрельбище, второй этап реконструкции которого был завершен



в декабре 2018 года.



Биатлонный комплекс включает 30 стрелковых



мест с адаптированной площадкой для инвалидов, стену из пуленепробиваемого



стекла и помещение для хранения оружия и патронов в цокольном этаже одного из



зданий. Также в рамках реконструкции смонтирована система искусственного



оснежения, построены новые участки лыжероллерной трассы и расширены уже



существующие на левом берегу реки Колокши с выходом на стадион.



Справка



Первый официальный Деминский марафон



состоялся 19 марта 2007 года. По итогам сезона 2017 – 2018 годов Деминский



лыжный марафон занял 9-е место среди лучших марафонов мира.