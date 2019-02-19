​19 февраля на заседании комитета областной



Думы по бюджету, финансам и налоговой политике обсудили деятельность государственного



бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»,



подведомственного учреждения департамента имущественных и земельных отношений.



В настоящее время центр занимается



государственной кадастровой оценкой объектов капитального строительства и



земельных участков. Процесс стартовал в стране 1 января. Для того чтобы все



фактические характеристики недвижимости были учтены, собственники могли до



конца 2018 года представить декларации. Этим правом воспользовались обладатели



33 объектов.



В Ярославской области специалистам предстоит



оценить порядка 1,5 миллиона объектов недвижимости по состоянию на 1 января



2019 года. Результаты будут применяться при налогообложении и взимании арендной



платы с 1 января 2020 года.



Важная часть работы специалистов центра –



достижение показателей общероссийских целевых моделей по улучшению



инвестиционного климата: «Постановка на кадастровый учет земельных участков и



объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные



участки и объекты недвижимого имущества». По первой Ярославская область



реализовала все намеченное на 100 процентов. Наш регион опередил Московскую,



Ивановскую, Костромскую, Владимирскую и ряд других областей. Показатель целевой



модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов



недвижимого имущества» – 85 процентов.



– Уровень внедрения целевых моделей – один



из индикаторов инвестиционного климата в регионе, – пояснил директор



департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Активное взаимодействие



с органами местного самоуправления и своевременная, четкая постановка задач



позволила достичь высоких значений. Кроме того, результаты внедрения в регионе



данных целевых моделей учитываются при формировании рейтинга региона и



находятся на контроле у Правительства РФ.



Дорожная карта по достижению показателей



целевых моделей реализуется в рамках исполнения поручений Президента России



Владимира Путина. Одним из инструментов системы контроля внедрения целевых



моделей является специализированная автоматизированная система «Region-ID»,



позволяющая в режиме реального времени оценивать работу региональных проектных



команд. На начало 2019 года, согласно данным информационной системы, общий



процент достижения показателей субъектами РФ по целевой модели «Регистрация



права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» – 95



процентов.



В рамках обсуждения депутаты также обратили



внимание на условия работы сотрудников ГБУ – в данный момент оно размещается в



подвальном помещении поликлиники №5 в Ярославле.



– Данное помещение подбиралось на временных



условиях, а кроме того, в ситуации сжатых сроков. Изначально предполагалось,



что ГБУ переедет в другое помещение, сейчас оно уже подобрано. Этот вопрос



будет решен в течение года, – рассказал Максим Фролов.