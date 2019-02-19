​19 февраля в рамках деятельности Ассоциации инновационно-технологического развития региона подписано соглашение о сотрудничестве между компанией-инвестором ЯНПЗ имени Д.И. Менделеева – ООО «Реновация активов» и Ярославским государственным техническим университетом.



В 2017 году акционерами при содействии Правительства области было принято решение о возобновлении деятельности предприятия. После запуска на заводе достигнут стабильный уровень ежемесячной переработки не менее 30 тысяч тонн нефти, происходят оптимизация и улучшение основного производства.



Стороны договорились о сотрудничестве в сфере совершенствования и оптимизации процессов нефтепереработки, создании на заводе новых производств конкурентных на профильных рынках масел, смазок и присадок, разработке рецептур, технологий и оборудования для выпуска современных битумных материалов.



– Ключевая задача и суть Ассоциации технологического развития Ярославской области – выстраивание взаимодействия между вузами региона и предприятиями реального сектора экономики, – рассказала директор департамента промышленности и инвестиций Ярославской области Галина Пенягина. – Соглашение между ЯНПЗ имени Д.И. Менделеева и ЯГТУ является важным шагом на пути технологического развития завода, повышения конкурентоспособности производимой продукции. Разработки, созданные в рамках этого сотрудничества, в дальнейшем будут использоваться в различных отраслях экономики в России и в мире.



Подписание соглашения послужит ускорению модернизации предприятия и окажет позитивное влияние на развитие всего нефтехимического комплекса региона.



– В сотрудничестве с техническим университетом мы открываем для себя новые возможности, связанные с научно-исследовательской деятельностью в области нефтепереработки, производства масел и смазок, – отметил генеральный директор ООО «Реновация активов» Аркадий Фомин.



По словам и. о. ректора ЯГТУ Елены Степановой, вуз обладает мощными компетенциями в сфере разработки технологического оборудования для химических и нефтехимических производств.



– Уверена, сотрудничество предприятия и университета будет способствовать эффективной реновации завода, – подчеркнула она.



Справка



Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и ведущими научно-образовательными организациями региона по созданию платформы «Ассоциация технологического развития Ярославской области», основной задачей которой является содействие прорывному научно-технологическому развитию, внедрению технологических решений мирового уровня на промышленных предприятиях области, развитию малых инновационных компаний, ориентированных на экспорт, и содействие реализации Национальной технологической инициативы на территории Ярославской области, было подписано в мае 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Ведущую роль в создании ассоциации выполняет ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет».